Hindistan’da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan medyası Genelkurmay Başkanı "Bipin Rawat"ın da içinde bulunduğu helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.

Haberler - NTV Haber 08.12.2021 - 12:45

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Fotoğraf: DHA

'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü.

Paylaşılan görüntülerde helikopter enkazının yandığı ve çevredekilerin yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan 3 kişi kurtarılırken 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kazanın nedeni araştırılırken, ölenler arasında Genelkurmay Başkanı'nın olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.”

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