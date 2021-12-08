Haberler - NTV Haber 08.12.2021 - 12:45
Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü.
Paylaşılan görüntülerde helikopter enkazının yandığı ve çevredekilerin yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan 3 kişi kurtarılırken 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Kazanın nedeni araştırılırken, ölenler arasında Genelkurmay Başkanı'nın olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şunlar denildi:
“Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.”
An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021
An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.