Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü.



Paylaşılan görüntülerde helikopter enkazının yandığı ve çevredekilerin yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan 3 kişi kurtarılırken 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kazanın nedeni araştırılırken, ölenler arasında Genelkurmay Başkanı'nın olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şunlar denildi:



“Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.”

