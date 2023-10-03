Hindistan'da gizemli ölümler: 4 günde 31 kişi öldü

Hindistan'da Nanded'deki Shankarao Chavan adlı hastanede 30 Eylül'den beri 16'sı bebek 31 hasta henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.



Maharaştra eyaleti yetkilileri, ölümlerin "hastanedeki ekipman ve personel yetersizliğinden" kaynaklandığını öne süren şikayetler aldıklarını ve bunun ardından konuyu araştırmak için komite kurulduğunu açıkladı.



ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR Diğer yandan, hastanede halihazırda 60'tan fazla hastanın durumunun kritik olduğu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin