Hindistan'da halk meclisi muhalefete kapatıldı: 141 vekile giriş yasağı

Meclis güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle şimdiye kadar toplam 141 muhalif milletvekili meclisten men edildi.



Muhalif milletvekilleri ise iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önemli yasa tasarılarını "muhalefetsiz" bir şekilde geçirmek için muhalifleri meclisten men etmeye çalıştığını savunuyor.



Milletvekili Sushil Kumar Rinku ise "Doğruyu söyleyen ve soru soran kişiler bugün Meclis'ten uzaklaştırıldı. Kamuoyu, ne tür kirli politikaların yaşandığını görüyor." ifadelerini kullandı.



​​​Karnataka eyaletini temsil eden milletvekili Jairam Ramesh, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Yeni Parlamento Namokrasiyi tüm diktatörlüğüyle yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.



NE OLMUŞTU?



Halk Meclisinde 13 Aralık'ta yapılan oturum sırasında 2 kişi, ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atlamış ve ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı duman" yaymıştı.



Polis, söz konusu şüpheliler ve dışarıda bunları bekleyenler dahil 5 kişiyi gözaltına almıştı.



Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtmişti.



Söz konusu eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşmişti.



Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da Parlamento'nun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunuyor. Seçimleri beş yılda bir yapılan Halk Meclisi'nin 543 sandalyesi bulunuyor.