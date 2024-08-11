Hindistan'da halkın fil saldırılarından korunabilmesi için uygulama geliştirildi

Hindistan'da insanları fillerin saldırılarından korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi.

Hindistan'da halkın fil saldırılarından korunabilmesi için uygulama geliştirildi

BBC'nin haberine göre, Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonu tarafından geliştirilen uygulama, insanları yaklaşan fil sürüleri hakkında uyarıyor.

Fil saldırılarının yaygın olduğu 'da insanların hayatını kaybetmesinin önüne geçebilmek için geliştirilen uygulamanın, ülkedeki fil popülasyonunun en yoğun olduğu Assam eyaletinde kullanılması planlanıyor.

Bu arada Aaranyak, filleri caydırabilecek güneş enerjisiyle çalışan çitlere ilişkin el kitabı da yayımladı.

Hindustan Times'ın verilerine göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.

Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, her yıl yaklaşık yarım milyon aile, ekinleri yağmalayan fillerden etkileniyor.

WWF'ye göre, yaban hayatında 50 binden az Asya fili kaldı.

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