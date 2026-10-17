Hindistan'da "Hamam Böceği Hareketi" lideri tutuklandı
17.10.2026 06:28
Son Güncelleme: 17.10.2026 06:33
Hamam Böceği Halk Partisi) hareketi lideri Abhijeet Dipke tutuklandı.
Hindistan'da seçmenlerin kütüklerden silindiği iddialarıyla milyonları sokağa döken gençlik hareketi "Hamam Böcekleri"nin lideri Abhijeet Dipke tutuklandı.
Hindistan'da üniversite sınavındaki soru sızıntısına tepki olarak temmuz ayında başlayan Z kuşağı protestolarında internet ortamında mizahi bir hareket olarak doğan ve Narendra Modi hükümetine geri adım attıran "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi) hareketi yine ülkenin baş gündemi.
Yaklaşık 130 milyon seçmenin kütüklerden silindiği iddiaları üzerine başlayan gösterilerin öncülüğünü de Hamam Böceği Halk Partisi hareketi üstlendi. Eylemciler, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lehine seçmen listelerinde değişiklik yapıldığını öne sürerek Seçim Komisyonu Başkanı Kumar'ın görevden ayrılmasını talep etti. Başkent sokakları kilitledi; polis gençlik liderlerini gözaltına alıp interneti askıya aldı.
Hindistan polisi, milyonlarca kişinin sokağa çıkmasının beklendiği dev Delhi mitingi öncesi gözaltına alınan Cockroach Janta Party kurucusu Abhijeet Dipke'yi tutukladı. Dipke'nin "kamu düzeninin bozulmasını önlemek" amacıyla tutuklandığını ve Özel Yürütme Hakimi karşısına çıkarılacağı bildirildi.
Eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alındı.
HAMAM BÖCEĞİ HAREKETİ NASIL KURULDU?
Hindistan'da gençlerin ve Z kuşağı internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi ülkedeki işsizlik, eğitim sistemindeki usulsüzlükler ve sınav sorularının sızdırılmasına karşı dijital bir mizah ve protesto hareketi olarak faaliyet gösteriyor.
Siyasi iletişim stratejisti 30 yaşındaki Abhijeet Dipke, hareketi yargı makamlarından gelen bir açıklamaya tepki olarak başlattı.
Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın Mayıs 2026'da iş bulamayan ve taleplerini dile getiren gençleri, gazetecileri ve aktivistleri "hamam böceklerine" benzetmesi tepkilere yol açtı.
Dipke, söz konusu benzetmenin ardından "Cockroach Janta Party" adıyla çevrimiçi bir hareket kurdu.
Sosyal medya ve Instagram üzerinden yayılan girişim, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşarak gençler arasında bir protesto sembolü haline geldi.
Hareketin temel gerekçeleri arasında artan genç işsizliği, liyakatsizlik ve özellikle tıp fakültelerine giriş sınavlarında soruların sızdırılması yer alıyor. Eğitim sistemindeki aksaklıkları ve sınav usulsüzlüklerini gündeme taşıyan topluluk, bu alanlarda kapsamlı reform talep ediyor.
CJP bünyesinde bir araya gelen kitlelerin Haziran 2026'da düzenlediği kitlesel eylemler ve açlık grevleri siyasi sonuç verdi. Gösterilerin ardından Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden istifa etti.