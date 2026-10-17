Hindistan'da "Hamam Böceği Hareketi" lideri tutuklandı

Hindistan 'da üniversite sınavındaki soru sızıntısına tepki olarak temmuz ayında başlayan Z kuşağı protestolarında internet ortamında mizahi bir hareket olarak doğan ve Narendra Modi hükümetine geri adım attıran "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi) hareketi yine ülkenin baş gündemi.

Yaklaşık 130 milyon seçmenin kütüklerden silindiği iddiaları üzerine başlayan gösterilerin öncülüğünü de Hamam Böceği Halk Partisi hareketi üstlendi. Eylemciler, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) lehine seçmen listelerinde değişiklik yapıldığını öne sürerek Seçim Komisyonu Başkanı Kumar'ın görevden ayrılmasını talep etti. Başkent sokakları kilitledi; polis gençlik liderlerini gözaltına alıp interneti askıya aldı.

Hindistan polisi, milyonlarca kişinin sokağa çıkmasının beklendiği dev Delhi mitingi öncesi gözaltına alınan Cockroach Janta Party kurucusu Abhijeet Dipke'yi tutukladı. Dipke'nin "kamu düzeninin bozulmasını önlemek" amacıyla tutuklandığını ve Özel Yürütme Hakimi karşısına çıkarılacağı bildirildi.