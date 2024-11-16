Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek öldü

Hindistan'da eyalete bağlı Jhansi kentindeki Jhansi Tıp Fakültesi Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Sağlık yetkilisi Sachin Mahor, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde 50'den fazla bebeğin bulunduğunu ve 10'unun yaşamını yitirdiğini söyledi.



Mahor, diğer bebeklerin yangından kurtarıldığını ifade etti.



Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yardım ve kurtarma operasyonlarının "savaş koşullarındaki gibi yürütülmesi" talimatını verdi.



Hindistan televizyonlarındaki görüntülerde, acılı ailelerin, hayatını kaybeden bebekleri için feryat ettikleri görüldü.



Eyaletin Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak da yangının nedeninin bulunması için soruşturma yürütüleceğini açıkladı.