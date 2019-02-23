Hint NDTV kanalı, 'Aero India Show 2019' kapsamında uçuş gösterilerinin yapıldığı alana gelen vatandaşların park halindeki araçlarının yandığını duyurdu.
NDTV, otluk alanda başlayan yangının kısa sürede otoparka sirayet ettiğini; 300 aracın yandığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 10 itfaiye ekibi yangını tamamen söndürdü. Yetkililer araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
GÖSTERİ HAZIRLIĞI YAPAN UÇAKLAR ÇARPIŞMIŞ; 1 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin (INF) ‘Surya Kiran’ isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak Salı günü, ‘Aero India Show 2019’ gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpışmış, 1 pilot hayatınnı kaybetmişti.