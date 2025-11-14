Hindistan'da hava kirliliği kötüleşti, duruşmalar bile çevrim içi oldu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, başkent Yeni Delhi’de zehirli seviyelere ulaşan hava kirliliği nedeniyle avukatlara duruşmalara fiziksel olarak gelmemeleri ve davalarını çevrim içi platform üzerinden savunmaları çağrısında bulundu.

Yeni Delhi’de hava kalitesi endeksi bu hafta 400’ün üzerinde seyrederek “şiddetli” kategoride kalmaya devam etti. Yetkililer, bu nedenle inşaat ve sanayi faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları artırdı.

Durumu “çok ciddi” olarak nitelendiren Yüksek Mahkeme, perşembe günü yaptığı açıklamada avukatların sanal duruşma sistemini kullanmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

“MASKELER BİLE YETERLİ DEĞİL”

“Bu hava kirliliği kalıcı hasara yol açabilir… Maskeler bile yeterli değil.” diyen Yargıç P. S. Narasimha’nın sözleri India Today başta olmak üzere yerel medyada geniş yer buldu.

Hindistan Merkez Kirlilik Kontrol Kurulu’na göre, perşembe günü mahkemeye en yakın izleme istasyonunda ölçülen hava kalitesi endeksi 437 olarak kaydedildi. Kurul, 0–50 arasındaki değerleri “iyi” kategorisinde değerlendiriyor.

Yüksek Mahkeme’nin 34 yargıcı bulunuyor. Başkentte ise yüzlerce avukatın dava takip ettiği çok sayıda mahkeme ve kurul yer alıyor.

Yetkililer, her kış kenti saran yoğun dumanın önemli bir kısmını, komşu Pencap ve Haryana eyaletlerinde çiftçilerin tarlalarını temizlemek için yasa dışı şekilde yaktığı anızlara bağlıyor. Uzmanlar ise son on yılda Yüksek Mahkeme’nin hava kalitesiyle ilgili çok sayıda talimatının gereği gibi uygulanmadığını belirtiyor.

YAŞAM BEKLENTİSİNİ BEŞ YIL AZALTIYOR

Güney Asya’da her yıl milyonlarca kişinin hayatını etkileyen bu kirli hava, 2023’te yayımlanan bir çalışmaya göre kişi başına yaşam beklentisini 5 yıldan fazla azaltabiliyor.

Hafta sonunda başkentte yaşayanlar nadir görülen bir protesto düzenleyerek zehirli havanın dağıtılması için acil adım atılması çağrısında bulundu.