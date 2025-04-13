Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre sekiz kişi yaşamını yitirdi.



The Times of India gazetesinin haberine göre, Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki havai fişek üretim tesisinde patlama meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, tesisteki havai fişeklerin patlaması üzerine çıkan yangının binayı dakikalar içinde sardığını belirtti.



Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangın sırasında tesiste bulunan 15 kişiden sekizinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin ise yaralandığını aktardı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisini veren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.



Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir havai fişek depolama tesisinde 1 Nisan'da meydana gelen patlamada da 21 kişi yaşamını yitirmişti.



