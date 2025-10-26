Hindistan'da "helal sertifikası" yasaklansın çağrısı

Karnataka eyaletinin Vijayapura kentini temsil eden Bharatiya Janata Partisi (BJP) milletvekili ve eski bakan Basanagouda R. Patil Yatnal, İçişleri Bakanı Amit Shah’a gönderdiği mektupta, “helal sertifikası veren tüm kurumların ve helal ibareli ürünlerin yasaklanması” talebinde bulundu.

"ANAYASADA KARŞILIĞI YOK" İDDİASI

Yatnal, helal sertifikasının “İslami şeriat temelli” bir uygulama olduğunu ve Hindistan Anayasası’nda hiçbir yasal karşılığı bulunmadığını savundu. Gıda güvenliği ve standartlarını denetleyen tek yasal kurumun Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (FSSAI) olduğunu belirterek, “FSSAI varken dini temelli başka sertifikasyon kuruluşlarına neden ihtiyaç duyuluyor?” ifadelerini kullandı.



Milletvekili ayrıca, Helal India, Jamiat Ulama-i-Hind Helal Trust ve benzeri kurumların topladığı paraların “yasadışı faaliyetleri finanse etmekte kullanılabileceğini” öne sürdü. Bu iddialar kamu kayıtlarında doğrulanmamış olsa da Yatnal, helal sertifikasının ekonomik olarak “Müslüman işletmelere avantaj sağladığını, diğer topluluklara ise zarar verdiğini” iddia etti.

UTTAR PRADEŞ DE YASAKLAMIŞTI

Uttar Pradeş eyaletinin kısa süre önce helal sertifikası veren kurumları yasakladığını hatırlatan Yatnal, aynı uygulamanın ulusal düzeyde hayata geçirilmesini istedi. Bu çağrı, ülkede dinî kimliğin ticaret ve kamu yaşamındaki rolüne ilişkin gerginliği yeniden alevlendirdi.



Hukukçular ise FSSAI’nin gıda güvenliğini denetlemekle görevli olduğunu, helal veya koşer gibi dinî sertifikaların tüketici tercihlerine dayandığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu alanda açık bir yasal düzenleme bulunmadığından, tartışma anayasa, laiklik ve tüketici hakları gibi geniş bir zemine yayılıyor.