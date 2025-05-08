Hindistan'da helikopter düştü, 5 kişi öldü

India Today'in haberine göre Hindistan'ın Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel bir helikopter, yerel saatle 09.00 sıralarında düştü.



Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.



Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar sürüyor.

Hindistan'ın saldırılarında 31 kişi hayatını kaybederken, Hint yönetimi de Pakistan'ın misilleme saldırılarında 10 sivilin öldüğünü açıkladı.