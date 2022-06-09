Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden iktidar partisi yetkilisine dava açıldı

indistan'da iktidardaki Halk Partisinin (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'ya, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle dava açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 14:30

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden iktidar partisi yetkilisine dava açıldı

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Polis yetkilileri, Sharma'nın "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla açılan iki davadan birinde adının geçtiğini söyledi.

Hint gazeteci ve yazar Saba Naqvi de Hindu karşıtı tweet attığı iddiasıyla davaya dahil edildi.

'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

Sharma'nın açıklamalarına Hindistan'daki Müslüman topluluk tepki gösterdi.  Sharma'nın açıklamalarına Hindistan'daki Müslüman topluluk tepki gösterdi. 

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

"SÖZLERİMİ GERİ ALIRIM"

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım" açıklamasında bulunmuştu.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.​​​​​​​

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

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