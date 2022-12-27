Hindistan'da iki Rus iş insanının ölümüne soruşturma

Hindistan'da polis yetkilileri, ülkenin Odisha eyaletinin Rayagada bölgesinde bir otelde hayatını kaybeden Rus iş insanı ve siyasetçi Pavel Antov ile arkadaşı Vladimir Bidenov'un ölümüne yönelik araştırma yürüteceklerini açıkladı.



Hindistan yerel polisi Rasmi Ranjan Pradhan, tıbbi bulgular doğrultusunda Bidenov'un 22 Aralık'ta kalp krizinden öldüğünü aktararak, Antov'un ölümü için ise "24 Aralık'ta otelin çatısına çıkmış ve düşerek ölmüş" ifadesini kullandı.



Pradhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antov'un kazayla düşüp düşmediği ya da intihar edip etmediği araştırılıyor" dedi.



Odisha eyalet polisi de yayımladığı bildiride, "Ceza Soruşturma Departmanının (CID) soruşturmayı devralması emrini verdiğini ve 2 Rus vatandaşının 'doğal olmayan' ölümlerinin soruşturulacağını" kaydetti.



"KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Rus medyası TASS haber ajansına konuşan Hindistan'ın Kalküta şehrindeki Rusya Başkonsolosu Alexey Idamkin, "4 kişilik turist grubu, Rayagada'da bir otelde tatil yapıyordu. Geçen hafta perşembe günü Vladimir Bidenov hayatını kaybetti. Polise göre, ölümünün nedeni kalp krizi. Geçen cumartesi ise Vladimir bölgesi Yasama Meclisi Milletvekili Pavel Antov camdan düştü" ifadesini kullandı.



Konuyu yakından takip ettiklerini ve hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının aileleri ve Hint yetkililerle sürekli temasta olduklarını aktaran Idamkin, polisin "trajik olaylardaki suç unsurunu henüz göremediğini" ileri sürdü.



İKİ RUS İŞ İNSANININ ÖLÜMÜ

Antov, 24 Aralık'ta kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bidenov ise 22 Aralık'ta aynı otelde kaldığı odada ölü bulunmuştu.



65 yaşındaki Pavel Antov'un, 3 turistle eyaletin güneyindeki Rayagada bölgesindeki bir otelde kaldığı belirtilmişti.



Forbes'a göre, 2018'de servetinin 146 milyon dolar olduğu tahmin edilen Antov, "en zengin siyasetçilerden biri" olarak kabul ediliyordu.

