Hindistan’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Hindistan’da Dubai’den dönen 38 yaşındaki bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Sağlık yetkilileri, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğün açıkladı.

Hindistan’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Maymun çiçeği virüsü, ağustos ayında Afrika’da acil durum ilan edilmesinin ardından İsveç, Tayland ve Pakistan’ın yanı sıra Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 30 bin şüpheli vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ’nün bu açıklamasının ardından da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, maymun çiçeği virüsünün yakın zamanda Dubai’den dönen ve ülkenin Kerala eyaletinde yaşayan 38 yaşında bir kişide görüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, virüsün tespit edildiği kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve temaslı kişilerin de gözlemlendiği aktarıldı.

UÇAKTAKİ YOLCULAR VE AİLESİ GÖZLEM ALTINDA

Eyalet Sağlık yetkilikleri, virüsün bulaştığı kişinin arkadaşı ve aile bireylerinden oluşan 29 kişi ile aynı uçakta bulunan 37 yolcunun gözlem altında olduğu ve şuana kadar herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde bildirilen maymun çiçeği vakasının clade 1b'e ait olduğunu doğruladı.

ÖLÜMCÜL MAYMUN ÇİÇEĞİ VARYANTI

Ateş, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve vücutta lezyonlar gibi semptomlar gösteren maymun çiçeği virüsü tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabilir.

Clade 1b olarak adlandırılan yeni varyantın yüksek bulaşıcılığı olduğu ve Afrika’daki maymun çiçeği salgını ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Hindistan’da son 2 yılda 30’dan fazla şüpheli maymun çiçeği virüsü görüldüğü ifade edilse de ilk vaka bugün doğrulanmış oldu.

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