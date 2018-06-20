"Hindustan Times"ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde, inek kestikleri iddia edilerek saldırıya maruz kalan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları, 38 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki Şamiuddin'in inek kestiklerine ilişkin söylentilerin köylüler arasında yayılması üzerine bir grubun toplandığını söyledi.



Şamiuddin'in kardeşi Muhammed Yasin, yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, Madhpura'ya yem almaya gitmişti. Sığır tüccarı olan Kasım ile orada karşılaşmışlar. Muhtemelen, onun yanında gördükleri için ağabeyime de saldırdılar." dedi.



Gruptakilerin , Kasım ve Şamiuddin'i dövdüğünü ve bir tapınağa doğru yaklaşık bir kilometre sürüklediğini belirten Yasin, "Köylüler arasında, ikisinin inekleri kesmeye çalıştığı söylentilerinin dolaşmasının ardından saldırıya uğramışlar" ifadesini kullandı.



Tapınaktan keşiş Ekadashi Giri, ellerinde sopalar olan gruptakilerin, iki adamı, inekleri kesmek üzere bağlamakla suçladığını belirtti.



Polisin, tapınağın yakınlarında kurtardığı Kasım ve Şamiuddin'in hastaneye kaldırıldığı ancak Kasım'ın aldığı darbelere yenik düştüğü kaydedildi.



İkilinin, inek öldürme söylentileri üzerine saldırıya uğradığını reddeden polis, saldırının, trafikte çıkan bir tartışmadan kaynaklandığını iddia etti.



Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.