Hindistan’da infial yaratmıştı: Eski güreş federasyonu başkanı istismardan beraat etti

Hindistan’ın eski güreş federasyonu başkanı Brij Bhushan Sharan Singh, güreşçi bir kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Singh hakkında altı yetişkin güreşçi kadın tarafından açılan cinsel taciz ve ısrarlı takip davası ise devam ediyor.



Aynı zamanda Başbakan Narendra Modi’nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nden (BJP) eski bir milletvekili olan Singh hakkındaki iddialar 2023 yılında basına yansımış, ülkenin önde gelen güreşçi kadınları Singh’i aylarca protesto etmişti.



BBC’nin haberine göre, başkent Delhi’deki bir mahkeme, Delhi polisinin Singh hakkındaki davanın düşürülmesi yönündeki raporunu kabul etti. Singh de böylece güreşçi bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasından aklanmış oldu.



POLİS, GÜREŞÇİLERİ YERDE SÜRÜKLEYEREK GÖZALTINA ALMIŞTI



Singh, hakkındaki suçlamaları reddederken, 2023 yılında Singh’e karşı düzenlenen protestolar, özellikle Delhi’deki parlamento binasına yürümek isteyen eylemci güreşçilerin Hindistan polisi tarafından gözaltına alınması dolayısıyla dünyanın da gündemine gelmişti.



O dönemde basına yansıyan görüntülerde, Olimpiyat şampiyonu güreşçiler Sakshi Malik ve Bajrang Punia ile dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat’ın Delhi sokaklarında polis tarafından yerlerde sürüklenerek polis araçlarına bindirildiği görülmüştü. Yaşananlar ülkede infial yaratmış, pek çok sporcu ve muhalif siyasetçi de eleştirilerini dile getirmişti.



“ŞİKAYETİNİ ÇEKMEYE ZORLANDI”



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de güreşçilerin gördüğü muameleyi kınayarak şikayetler hakkında tarafsız bir soruşturma yürütülmesini talep ederken, Başbakan Modi, partisinin bir üyesi olan Singh’e karşı yeterince güçlü ya da hızlı eylemde bulunmadığı için eleştirilmişti.



Güreşçiler ise İçişleri Bakanı Amit Shah ve dönemin spor bakanı Anurag Thakur ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemlerini durdurmayı kabul etmişti. Thakur, sporculara, Sinhg hakkında 15 Haziran 2023’e kadar suçlama yöneltileceğinin garantisini vermişti.



Aralarında 18 yaşın altındaki bir güreşçi de olmak üzere yedi kadın ve kız çocuğu Singh hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlama ve protestoların ardından istifa eden Singh, hakkındaki iddiaların “siyasi saikli” olduğunu savunmuştu.



Basına yansıyan haberlere göre, kız çocuğu, daha sonra şikayetini geri çekti. Güreşçi Sakshi Malik, o dönemde BBC’ye yaptığı açıklamada, sporcunun suçlamaları çekmek için baskı ile karşı karşıya bırakıldığına” inandığını anlattı.

Polis ise güreşçinin babasının “yanlış bir şikayette bulunduklarını” söylemesi üzerine davanın iptali yönünde rapor yazdı. Buna göre, güreşçi ve babası, mahkemeye çıkarak polis soruşturmasından memnun olduklarını belirtti ve iptal raporuna itiraz etmedi.

