Yerel basındaki haberlerde, "Cafe Coffee Day" adlı işletme zincirinin sahibi 60 yaşındaki Siddhartha'nın cesedinin, eyaletin Mangalore bölgesindeki Netravati Nehri'nin kıyısında bulunduğu bildirildi.



Bir balıkçı tarafından bulunan Siddhartha'nın cesedinin hastaneye götürüldükten sonra ailesi tarafından teşhis edildiği aktarıldı.



Siddhartha'nın şoförünün yetkililere verdiği bilgide, iş insanının pazartesi akşamından bu yana kayıp olduğu belirtildi.



İŞ İNSANI, ESKİ EYALET BAŞBAKANI'NIN DAMADI



Eski Karnataka Eyaleti Başbakanı ve iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) mensubu S.M. Krishna'nın damadı olan Siddhartha'nın ölümüyle ilgili, Hindistan'ın eski Başbakanı H.D. Deve Gowda başta olmak üzere ülkedeki siyasi liderlerin üzüntülerini dile getirdiği ifade edildi.



Öte yandan, Siddhartha'nın çalışanlarına mektup yazdığı belirtildi.



Mektubunda, borç aldığı kişilerce büyük baskı altında olduğunu ve gelir vergisi konusunda yetkililerin tacizine maruz kaldığını ifade eden Siddhartha'nın, "kendisine güvenenen insanları hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu" yazdığı kaydedildi.

