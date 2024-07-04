Hindistan'da izdiham: 121 kişinin öldüğü faciada 6 kişi tutuklandı

Hindistan'ın kuzeyindeki bir Hindu dini toplantısında izdiham yaşandı.

Hindistan polisi, izdihamda yaklaşık en az 121 kişinin ezilerek öldüğünü duyurdu. Çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken ölü sayısının artmaya devam ettiği vurgulandı.



Kalabalıklar Yeni Delhi'nin yaklaşık 140 kilometre güneydoğusundaki Hathras şehrinde Hindu tanrısı Şiva'yı kutlamak için toplanmıştı.



Tripathi, "Çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ölümlerin birincil nedeni dini etkinlik sırasında yaşanan izdiham" diye konuştu.



Yaşanan izdihamla ilgili olarak 2’si kadın 6 kişiye tutuklama kararı verildi. Tutuklananların ayinde görevli gönüllüler olduğu kaydedildi.

Polis Shalabh Mathur düzenlediği basın toplantısında, "Zanlılar hakkında kefaletsiz tutuklama emri çıkarttık. Gönüllülerin ayin sona erdikten sonra kalabalıkla ilgilenirken ihmalkar davrandıkları tespit edildi. İşler kontrolden çıkınca da kaçmışlar. Olayın arkasında herhangi bir komplo olup olmadığına da araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, polisin 80 bin kişiye izin vermesine rağmen ayine 250 bin kişinin katıldığını belirtmişti. İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söylemişti.﻿​﻿​

Hindistan'da büyük dini festivaller sırasında ibadet alanlarında ölümcül kazalar sıkça yaşanıyor.

HİNDİSTAN'IN İZDİHAM GEÇMİŞİ



2016 yılında Hinduların yeni yılınının kutlandığı bir tapınakta havai fişek gösterisinin neden olduğu büyük bir patlamanın ardından en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.



Patlama beton binaları parçalamış ve binlerce kişinin toplandığı Kerala eyaletindeki bir tapınak kompleksinde yangın çıkmasına neden olmuştu.



2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı ölmüştü.



Bölgede 400 bin kadar insan toplanmış ve köprünün çökmek üzere olduğuna dair bir söylentinin yayılmasının ardından izdiham meydana gelmişti.

