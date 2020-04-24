Hindistan'da keşfedilen yılan türüne Harry Potter karakterinin adı verildi

Hindistan'da keşfedilen bir çukur engerek yılanı türüne JK Rowling'in Harry Potter serisi kitaplarından esinlenilerek Salazar Slytherin karakterinin adı verildi.

ntv.com.tr 24.04.2020 - 11:27

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Hindistan keşfedilen yılan türü, ''Salazar Slytherin'' olarak isimlendirildi. 

Yapılan bir araştırmada Hindistan'da yeni bir yılan türü keşfedildi.  Keşfedilen yılanın çukur engerek olduğu belirtilirken yılan Hogwarts kurucularından olan Trimeresurus salazar olarak adlandırıldı. Keşfedilen yeni tür yaygın olarak ''Salazar Slytherin'' olarak bilinecek. 

Çukur engerek yılanı çıkardığı seslerden kaynaklı, Harry Potter serisinde yer alan ve insanlarla konuşabilen ''Salazar Slytherin'' karakterinin adını aldı. 

''Salazar Slytherin'' yılanı Hindistan'ın batı kesimlerinde bulunan yeşil çukur engerek türüdür.

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