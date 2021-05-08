Hindistan'da kireç ocağında patlama: 10 ölü

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

Salgında günlük vaka sayıları 400 bini geçen ülkede, geçtiğimiz ay 4 ayrı hastanede çıkan yangın sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 21 Nisan'da oksijen tankındaki sızıntı nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz hafta 6.4 büyüklüğüne bir deprem medyana geldi.

KİREÇ OCAĞINDA PATLAMA

Bugün ise Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Kadapa bölgesinde yer alan Mamillapalle köyündeki kireç ocağında büyük bir patlama meydana geldi.

Kadapa polis şefi K Anburaja, patlamanın işçilerin patlayıcı maddeleri ocağa taşıdığı sırada meydana geldiğini belirtirken, 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Andhra Pradesh Eyalet Başbakanı Mohan Reddy, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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