Hindistan'da kömür madeninde göçük: 4 işçi hayatını kaybetti

NDTV'nin haberine göre, yetkililer, Assam'da 7 Ocak'ta çöken madende yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



9 işçinin mahsur kaldığı düşünülen madenden 4 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade eden yetkililer, madenin içine dolan suyun boşaltılmaya çalışıldığını belirtti.



Madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafedeki bölgede bulunan kömür madeninin 7 Ocak'ta çöktü.



Eyalet hükümeti yetkililerinden Kaushik Rai, madenin içine su dolması nedeniyle çöktüğünü ve 9 işçinin yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığını açıklamıştı.