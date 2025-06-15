Hindistan'da köprü çöktü! 6 kişi öldü, 25'i suya kapıldı

Yayın kuruluşu CNN-News18, Hindistan'ın batısındaki Pune kentinde Indrayani nehri üzerindeki bir köprünün çöktüğünü duyurdu.



Köprünün çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, 25 kişinin de sulara kapıldığı aktarıldı.

Bir görgü tanığı Reuters'a, köprü çöktüğünde üzerinde bir grup turistin bulunduğunu söyledi.



Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları devam ediyor.