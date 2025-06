Hindistan'da kriket şampiyonluk kutlamalarında izdiham: Ölü ve yaralılar var

Hindistan’daki Karnataka Eyalet Hükümeti’nin “Royal Challengers Bengaluru” isimli kriket takımının IPL 2025 ligini kazanması dolayısıyla düzenlediği kutlamada izdiham yaşandığı bildirildi.



The Times of India (TOI) haber sitesinin ve NDTV kanalının aktardığına göre, Vidhana Soudha’da düzenlenen kutlamalar sırasında çıkan izdiham sebebiyle yedi kişi hayatını kaybetti, 25’ten fazla kişi yaralandı. Hindistan basınına yansıyan haberlerde, izdihamın stadyumun dışında gerçekleştiği belirtildi.



EYALET BAŞBAKAN YARDIMCISI, CAN KAYBI OLDUĞUNU DOĞRULADI



India Today’in haberinde, söz konusu takımın son 18 senedir Hindistan Premier Ligi şampiyonu olamadığı, yıllar sonra gelen şampiyonluk için yapılan kutlamalara büyük bir kalabalığın katıldığı belirtildi. Seremoni henüz başlamadan binlerce kişinin girmeye çalıştığı stadyumun giriş kapılarında kaos ve izdiham yaşandı.



Eyalet Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar, yaşanan olayda ölümlerin olduğunu teyit etti ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi. India Today TV’ye konuşan DK Shivakumar, “Sayıları henüz doğrulayamam. Şu anda stadyuma gidiyorum. Çok fazla duygu dolu taraftar vardı… 5 bin personel görevlendirmiştik” dedi.



Stadyumun olduğu alandan basına yansıyan görüntülerde de polisin artan kalabalığı kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.