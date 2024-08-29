Hindistan'da kurt saldırıları: 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine dadanan kurt sürüsü, son 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi öldürdü. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların yerini tespit etmek amacıyla insansız hava aracı ve termal kameralar kullanıyor.

Hindistan'da kurt saldırıları: 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi hayatını kaybetti

merkezli, India Today'in haberine göre, Hindistan'ın Uttar eyaletin Bahraich bölgesine 45 gündür kurtlar saldırıyor.

Yetkililer, son 45 gün içinde 8 çocuğu ve bir kadını öldüren kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırmak için çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların yerini tespit etmek amacıyla insansız hava aracı ve termal kameralar kullanıyor.

Yaklaşık 1,5 aydır kurt saldırılarıyla uğraşan bölge halkı, korunmak için geceleri devriye gezmeye başladı.

Çevre sakinleri, çok sayıda kurdun bölgede kol gezdiğini, geceleri evlerine girip çocuklarına saldırdığını söylüyor.

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