Hindistan'da maden çöktü: Dalgıçlar ve helikopterler görevde!

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, çalışmalara yardım amaçlı askerlerin ve afet ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

DALGIÇLAR, HELİKOPTERLER VE MÜHENDİSLER

Ordu ekiplerinin dalgıçlar, helikopterler ve mühendisler görevlendirdiği belirtildi.



Ordunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, kurtarma görevlilerinin büyük ve dikey bir mayının kenarında halatlar, vinçler ve diğer ekipmanlarla durduğu görülüyor.

