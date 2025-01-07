Hindistan'da maden çöktü: Dalgıçlar ve helikopterler görevde!
Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre dokuz işçi mahsur kaldı. Su basan madendeki en az üç madencinin öldüğü düşünülüyor. Ordu ekiplerinin bölgede çalışmak üzere dalgıçlar, helikopterler ve mühendisler görevlendirdiği belirtildi.
Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafedeki bölgede bulunan kömür madeni çöktü.
Yetkililer, madenin içine su dolması nedeniyle çöktüğünü ve 9 işçinin yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığını belirtti.
Yetkililer, kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, çalışmalara yardım amaçlı askerlerin ve afet ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.
DALGIÇLAR, HELİKOPTERLER VE MÜHENDİSLER
Ordu ekiplerinin dalgıçlar, helikopterler ve mühendisler görevlendirdiği belirtildi.
Ordunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, kurtarma görevlilerinin büyük ve dikey bir mayının kenarında halatlar, vinçler ve diğer ekipmanlarla durduğu görülüyor.
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