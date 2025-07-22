Hindistan'da mahsur kalan İngiliz savaş uçağı 5 hafta sonra havalanabildi

Hindistan’da beş haftadır mahsur olan İngiliz savaş uçağının havalandığı ve Avustralya’ya doğru yola çıktığı açıklandı.



Uçak ilk olarak Hint Okyanusu üzerinde gerçekleştirdiği bir sorti sırasında olumsuz hava koşulları ile karşı karşıya kalmış ve 14 Haziran tarihinde Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan Thiruvananthapuram havalimanına inmişti. Ardından uçakta teknik bir sorun yaşandığı açıklanmış, böylesine modern bir uçağın yabancı bir ülkede bu kadar uzun zaman boyunca mahsur kalması özellikle sosyal medyada espri konusu olmuştu.



NEDEN AVUSTRALYA’YA GİDİYOR?



Havalimanı sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, F-35B tipi uçağın havalandığını ve Avustralya’daki Darwin’e doğru yolda olduğunu söyledi.



Britanya Yüksek Komisyonu da salı sabahı bir açıklama yaparak uçağın havalandığını doğruladı. Açıklamada, 6 Temmuz’da görevlendirilen İngiliz mühendis ekibinin tamir çalışmalarını ve güvenlik kontrollerini tamamladığı, bu sayede uçağın yeniden aktif hizmete devam edeceği belirtildi.



Uçak HMS Galler Prensi isimli filonun bir parçasıydı. Yetkililer, uçağın neden Darwin’e uçtuğu konusunda bilgi vermedi. BBC’nin değerlendirmesine göre, bunun en olası sebebi, İngiltere Kraliyet Donanması’nın bayrak taşıyıcısının halen bölgede bulunuyor olması.



Uçağın Hindistan’dan geri dönememesi üzerine bayrak taşıyıcı gemiden bir grup mühendis uçağı tamir etmek için Hindistan’a gitmişti. Fakat onlar da başarısız olmuş, bunun üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı Hindistan’daki havalimanına 14 mühendis göndermişti.

Savaş uçağının tamir edilememesi halinde uçağın kısmen parçalara ayrılarak daha büyük bir kargo uçağında taşınacağı konusunda spekülasyon yapılmıştı.



“F-35B: BURASI O KADAR GÜZEL Kİ GİTMEK İSTEMİYORUM”



Öte yandan, Kerala’da bir havalimanında “yalnız ve yağmur altında ıslanmış” savaş uçağının bu görüntüleri ve yaşanan bu durum internette espri konusu olmuştu.

Bir kullanıcı, Kerala ile ilgili “UK (Birleşik Krallık) F-35B” adıyla yaptığı seyahat yorumunda, “Kerala o kadar harika bir yer ki ayrılmak istemiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim” diye yazmıştı.