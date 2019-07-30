Muhalefet partisi destekçileri ve kadın örgütleri, düzenledikleri protestoda, kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir otoyolda, kızın avukatı ve iki teyzesiyle bulunduğu araca kamyon çarpmasının, milletvekili Sengar'ın takipçileri tarafından tertip edilen bir suikast girişimi olduğunu iddia etti.



Göstericiler, genç kızın iki teyzesinin öldüğü, avukatı ve kendisinin ağır yaralandığı kazanın, Sengar'ın tutuklu yargılandığı davayı zayıflatmayı amaçladığını ileri sürdü.



Dün meydana gelen kaza sonrası kamyonun şoförü ile sahibi gözaltına alınmıştı.



Genç kızın ailesi, polisten Sengar hakkında cinayet soruşturması başlatılmasını talep etmişti.



KIZIN BABASI ŞİKAYETİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Halen 19 yaşında olan genç kız, geçen yıl nisan ayında yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü ve burada 9 gün boyunca toplu tecavüze uğradığını belirtmişti.



Savcılık iddianamesinde, kız çocuğunun 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü bilgisi yer almıştı.



Suç duyurusunun ardından Sengar gözaltına alınırken bir grubun saldırısına uğrayan kızın babası hayatını kaybetmişti.



İktidar partisi, milletvekili Sengar'ı korumakla suçlanıyor.

