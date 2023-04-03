Hindistan'da muhalif Gandi'nin "Modi" soyadına hakaretten aldığı hapis cezası ertelendi

"HIRSIZLARIN SOYADI NEDEN GENELLİKLE MODİ?"

Gandi, 2019'da Karnataka eyaletindeki seçim kampanyasında firari elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek, "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.



İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden milletvekili olan Purnesh Modi, Gandi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.



Gujarat Eyalet Mahkemesi, 23 Mart'ta "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gandi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası vermişti.



Gandi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.



Muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge ise kararın ardından Gandi'nin temyize başvuracağını söylemişti.



Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanımıştı.



Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.