Hindistan’da muson yağmurları 30 can aldı

Hindistan’da muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel, su baskını ve toprak kaymaları sebebiyle ülkenin kuzeydoğusunda iki günde en az 30 kişi öldü.



Assam eyaletinin afet yönetim kurumundan yetkililer, eyaletteki ölü sayısının sekiz olduğunu açıkladı. Arunaçal Pradeş eyaletinde de dokuz kişi yaşamını yitirdi. Buradaki can kayıplarının çoğunun yağışların beraberinde getirdiği toprak kaymaları sebebiyle yaşandığı bilgisi verildi.



KIRMIZI UYARI VERİLDİ



Komşu Mizoram eyaletinde beş kişi toprak kaymasında hayatını kaybederken, Meghalaya’da altı kişi, Nagaland ve Tripura’da da iki kişi öldü.



Yağışların 3 gündür aralıksız sürdüğü bölgedeki pek çok yer için kırmızı uyarı verildi. Aralarında Brahmaputra’nın da olduğu nehirlerin yağışlar sebebiyle taşması sonucu su baskınları yaşandı.



Hindistan ordusu, bölgedeki duruma ilişkin açıklamasında, Manipur eyaletinde düzenlenen kapsamlı kurtarma operasyonunda yüzlerce kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi. Ordunun dün yaptığı açıklamada, “İnsanlar daha güvenli yerlere tahliye edildi… Gıda, su ve temel ilaçlar sağlandı” ifadeleri kullanıldı.



YAĞIŞLAR, 2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI



Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad K Sangma, “özellikle toprak kayması eğilimi bulunan, düşük rakımlı” bölgelerdeki yetkililere teyakkuz halinde olmaları talimatını verdi.



Geçen ay da Hindistan’ın “finans başkenti” olarak bilinen Mumbay, muson yağmurları sebebiyle sular altında kalmış, musonların normalden iki hafta önce başladığı ifade edilmişti.