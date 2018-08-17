Hindistan İçişleri Bakanlığı'nın Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada muson mevsiminde Kerala'da 247, Uttar Pradeş'te 191, Batı Bengal'de 183, Maharaştra'da 139 kişi, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 7 eyalette aşırı yağışların yol açtığı olaylarda 33 kişinin kaybolduğu, 274 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hindistan'da muson yağmurları 868 can aldı
Dünya
Hindistan'ın muson mevsiminde şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 868 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan İçişleri Bakanlığı'nın Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden açıklama yapıldı.