Hindistan'da oksijen tankında sızıntı : 22 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı 21.04.2021 - 16:07
Dünyada en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da oksijen tankında sızıntı meydana geldi.
Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, olay eyaletin Nashik bölgesinde Covid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde gerçekleşti.
22 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİDİ
Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta yaşamını yitirdi.
Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.
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