Hindistan'da oksijen tankında sızıntı : 22 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi

Hindistan'da bir hastanede, oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle 22 yeni tip corona virüs hastası oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 21.04.2021 - 16:07

Hindistan'da oksijen tankında sızıntı : 22 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi

İlişkili Haberler

Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen kalmadı: Ülke Covid-19 salgınını yönetirken hangi hataları yaptı?

Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen kalmadı: Ülke Covid-19 salgınını yönetirken hangi hataları yaptı?

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

Dünyada en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, olay eyaletin Nashik bölgesinde Covid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde gerçekleşti.

22 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİDİ

Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta yaşamını yitirdi.

Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.

HİNDİSTAN'DA ENFEKSİYON ALARMI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...