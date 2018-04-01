Hindistan'da otel çöktü: 10 ölü
NTV HaberDünya
Hindistan'ın "Indore" kentinde 4 katlı bir otel çöktü. Enkaz altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Indore kentindeki otelin neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Ancak yerel basın çok eski bina olduğu belirtiliyor.
Yerel basın ise binaya ağır bir iş makinesinin çarpması sonucu çökmenin yaşandığını söylüyor.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hindistan'da bina çökmeleri oldukça yaygın.
Geçtiğimiz ağustos ayında Mumbai'de 117 yıllık bir bina çökmüş, olayda 22 kişi hayatını kaybetmişti.