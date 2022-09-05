Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow şehrinde, otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 09:59

Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü

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'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow şehrindeki bir otelde yangın çıktı. 

ANI News'in haberine göre, Hazratganj bölgesindeki yangının nedeninin belirlenemediği belirtidi. 

Yetkililer, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Otelde hala mahsur kalanlar olabileceğini ifade eden yetkililer, arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kısa devre olabileceğini belirterek, yangın anında otelde bulunan 30 odanın 18'inin dolu olduğunu ve 35-40 kişi bulunduğunu kaydetti.

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