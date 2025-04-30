Hindistan’da otelde yangın: 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Kalküta kentinde bir otelde çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İnsanlar, alevlerden kaçabilmek için pencerelere ve otelin çatısına çıktı. Kalküta Emniyet Müdürü Manoj Verma, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, salı akşamı başlayan yangının ardından pek çok kişinin odalarından ve otelin çatısından kurtarıldığını belirtti.



Verma, yangına neyin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma başlatıldığı bilgisini vererek “Ölü sayısı 15’e yükseldi; ölenlerin arasında iki çocuk ve bir kadın da var” diye konuştu. Otelin bir “gaz odasına” döndüğünü anlatan polis yetkilisi, görünüşe göre bazı insanların boğularak öldüğünü anlattı.



EN AZ BİR KİŞİ TERASTAN ATLAYARAK ÖLDÜ



Rituraj Oteli’nde yangın çıktığı sırada 88 konuk bulunuyordu. Yaklaşık 10 kişinin vücutlarında oluşan yanıklar sebebiyle tedavi altına alındığı açıklandı.



Kalküta’da yayın yapan The Telegraph gazetesi, en az bir kişinin yangından kaçmak için terastan atlaması sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Polis yetkilisi Verma, yangının ardından soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin açıklama yaparak ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.



Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletindeki bir otelde geçen sene çıkan yangında da altı kişi yaşamını yitirmişti.

