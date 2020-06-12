Hindistan'da oteller hastaneye dönüştürülecek

Günlük vaka sayısı 10 bin'e yaklaştı. Lüks oteller ve stadyumların sahra hastanelerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Dünyanın Çin'den sonra en kalabalık ülkesi Hindistan salgınla mücadelede zorlanıyor. Corona virüse yakalananların sayısı 300 bine ulaşmak üzere. Hindistan, dünyada vaka sayısında beşinci sırada. Mumbai, yeni Delhi ve Chennai kentinde hastaneler dolup taşıyor.

BAŞKENNTE VAKA YARIM MİLYONU AŞACAK



Başkent Yeni Delhi'de vaka sayısının temmuz sonuna kadar yarım milyonu aşması bekleniyor. Özel hastaneler, yatak ve solunum cihazı sıkıntısı çekiyor. Kapasitesi dolan devlet hastaneleri de durumu ağır olanları bile kabul edememeye başladı.

HASTANELER YETERSİZ



Bir Hindistanlı yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; Babamı dün sabah hastaneye yatırdık. O saatten beri hiçbir doktor kontrole gelmedi. Ben ona ilaç ve yiyecek götürdüm.

NORMALLEŞME



Hindistan'daki eyaletlerin çoğu sokağa çıkma yasağını kaldırmaya başladı. Dükkanlar açıldı, fabrikalar üretime başladı. Tren seferleri de kısmi olarak yeniden yapılıyor. Oteller ve okullar ise kapalı tutulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı iyileşen hasta sayısının ilk defa aktif vaka sayısını geçtiğini duyurdu.