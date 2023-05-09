Hindistan'da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü

Hindistan'da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprüden nehir yatağına uçtu. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü

'ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü.

Kazada 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...