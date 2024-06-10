Hindistan’da otobüse silahlı saldırı: 10 ölü, 33 yaralı

Hindistan’da silahlı saldırı düzenlenen bir otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Hindistan’da otobüse silahlı saldırı: 10 ölü, 33 yaralı

’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir otobüse düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı nedeniyle şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan Başbakan Narendra Modi’nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlıkların olduğu Keşmir bölgesinde güvenlik sorunları yaşanıyor.

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