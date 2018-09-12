Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Umesh Kumar Singh, Uttar Pradeş eyaletinin Bijnor bölgesindeki bir petrokimya fabrikasında işçilerin metan gazı tankerini tamir ettikleri sırada patlama yaşandığını belirtti.

Patlamada 6 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını ifade eden Singh, kazanın ardından 3 kişiden haber alınamadığını kaydetti.

Kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildiren Singh, olay yerine polisin sevk edildiğini söyledi.

Yerel halk, işçilerden tanktaki sızıntıyı gazı boşaltmadan tamir etmelerinin istendiğini ileri sürdü.