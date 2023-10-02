Hindistan'da pilotlara ve kabin memurlarına parfüm yasağı

The Hindu sitesinin haberine göre DGCA, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzükte değişiklik teklif etti.



Yönetmelikte halihazırda pilotlar ve kabin memurları hakkında uçuş öncesi ağız gargarası ve diş jeli gibi alkol içeren ürünlerin kullanımına ilişkin düzenleme olmasına karşın, önerilen yeni düzenlemede parfüm kullanımına da değinildi.



ALKOLMETRE POZİTİF SONUÇ VEREBİLİR Yeni düzenlemede mürettebat tarafından parfüm kullanılmaması, aksi durumda alkolmetreyle yapılacak testlerin pozitif sonuç verebileceği ifade edildi.



Sağlık durumları nedeniyle alkol içeren ürün veya ilaç kullanan mürettebatın, uçuş öncesi kurum doktoruna muayene olmaları gerektiği vurgulandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin