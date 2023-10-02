Hindistan'da pilotlara ve kabin memurlarına parfüm yasağı

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), pilotlar ve kabin görevlilerinin parfüm kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Hindistan'da pilotlara ve kabin memurlarına parfüm yasağı
Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Hindistan'da yayımlanan reklamda okul binası yerine Almanya'daki Bellevue Sarayı'nın fotoğrafı kullanıldı

Haberi Görüntüle

The Hindu sitesinin haberine göre DGCA, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzükte değişiklik teklif etti.

Yönetmelikte halihazırda pilotlar ve kabin memurları hakkında uçuş öncesi ağız gargarası ve diş jeli gibi alkol içeren ürünlerin kullanımına ilişkin düzenleme olmasına karşın, önerilen yeni düzenlemede parfüm kullanımına da değinildi.

Hindistan'da pilotlara ve kabin memurlarına parfüm yasağı - 1

ALKOLMETRE POZİTİF SONUÇ VEREBİLİR

Yeni düzenlemede mürettebat tarafından parfüm kullanılmaması, aksi durumda alkolmetreyle yapılacak testlerin pozitif sonuç verebileceği ifade edildi.

Sağlık durumları nedeniyle alkol içeren ürün veya ilaç kullanan mürettebatın, uçuş öncesi kurum doktoruna muayene olmaları gerektiği vurgulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...