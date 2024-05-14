Hindistan'da reklam panosu faciası: 14 ölü, 75 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 14 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi yaralandı.

Hindistan'da reklam panosu faciası: 14 ölü, 75 yaralı

'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kentinde dün fırtına etkili oldu. Ghatkopar bölgesinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki bir reklam panosunun yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna devrilmesi faciaya yol açtı. Araçların reklam panosunun altında sıkışması sonucu onlarca kişi mahsur kaldı.

Mumbai belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan 75 kişiden 31'inin taburcu edildiği belirtildi.

Hindistan'da reklam panosu faciası: 14 ölü, 75 yaralı - 1

Yaklaşık 25 kişinin ve bazı araçların hala enkaz altında olduğu tahmin edilirken, olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, reklam panosunun sahibi şirketin, panoyu koymak için gerekli izinleri almadığı bildirildi.

Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına Mumbai'deki tüm panoların yapısal denetiminin yapılması ve tehlikeli olanların derhal kaldırılması yönünde talimatlar verildi" dedi.

Reklam panosunun sahibi şirket hakkında polis soruşturma başlattı.

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