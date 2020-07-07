Hindistan'da remdesivir karaborsaya düştü

Corona virüs tedavisinde etkili olduğu belirtilen ilaçlardan remdesivir Hindistan'da karaborsa oldu. Ülkede bir doz ilacın fiyatı 500 dolara alıcı buluyor. Bir kişinin tedavi masrafları 2500 - 3000 dolar arası tutuyor.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 13:28 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 13:29

Hindistan'da remdesivir karaborsaya düştü

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Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı

Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı

ntv.com.tr

Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını insanlığı birçok açıdan sınıyor.

Salgın nedeniyle maskeler, temel ihtiyaçlar gibi ilaçlar da karaborsaya düştü.

Erken dönem corona virüs tedavisinde etkili olduğu belirtilen remdesivir ve tocilizumab ilaçlarına talep de aşırı derecede arttı.

İlaca Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde onay verilmişti.

TÜM STOĞU ABD ALDI

Hindistan'da da tedavilerde kullanılan remdesivir ilacının stokları tükendi.

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CORONA VİRÜS

Corona virüsü tedavi ettiği düşünülen Remdesivir'in neredeyse bütün stoğu ve eylüle kadar üretim kapasitesi ABD tarafından satın alınmıştı.

DOZ BAŞINA 500 DOLAR

Piyasada ilaç kalmayınca stoklardaki az miktardaki remdesivir karaborsaya düştü. Kişi başı milli gelirin 2 bin dolar olduğu Hindistan'da remdesivirin karaborsa fiyatı 500 dolara kadar yükseldi.

İlacın Hindistan'daki resmi fiyatı ise 70 dolar civarında.

BBC'nin haberine göre bir hastaya 5-6 doz ilaç tedavisi gerekiyor. Yani bir kişinin tedavisi için gereken miktar 3 bin doları buluyor.

20 BİN İLAÇ 700 BİN VAKA

Gilead Sciences, Hindistan'da üç şirkete remdesivir üretme izni verdi ancak 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede izin verilen kapasitenin yeterli olmadığı belirtiliyor.

Piyasaya sürülen 20 bin ilaç, 700 binden fazla vakanın olduğu ülkeye yeterli gelmedi.

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