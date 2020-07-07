Hindistan'da remdesivir karaborsaya düştü

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Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını insanlığı birçok açıdan sınıyor.



Salgın nedeniyle maskeler, temel ihtiyaçlar gibi ilaçlar da karaborsaya düştü.



Erken dönem corona virüs tedavisinde etkili olduğu belirtilen remdesivir ve tocilizumab ilaçlarına talep de aşırı derecede arttı.



İlaca Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde onay verilmişti.



TÜM STOĞU ABD ALDI



Hindistan'da da tedavilerde kullanılan remdesivir ilacının stokları tükendi.

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Corona virüsü tedavi ettiği düşünülen Remdesivir'in neredeyse bütün stoğu ve eylüle kadar üretim kapasitesi ABD tarafından satın alınmıştı.



DOZ BAŞINA 500 DOLAR



Piyasada ilaç kalmayınca stoklardaki az miktardaki remdesivir karaborsaya düştü. Kişi başı milli gelirin 2 bin dolar olduğu Hindistan'da remdesivirin karaborsa fiyatı 500 dolara kadar yükseldi.



İlacın Hindistan'daki resmi fiyatı ise 70 dolar civarında.



BBC'nin haberine göre bir hastaya 5-6 doz ilaç tedavisi gerekiyor. Yani bir kişinin tedavisi için gereken miktar 3 bin doları buluyor.

20 BİN İLAÇ 700 BİN VAKA



Gilead Sciences, Hindistan'da üç şirkete remdesivir üretme izni verdi ancak 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede izin verilen kapasitenin yeterli olmadığı belirtiliyor.



Piyasaya sürülen 20 bin ilaç, 700 binden fazla vakanın olduğu ülkeye yeterli gelmedi.

VİRÜSE KARŞI UMUDU ARTIRAN İLAÇ