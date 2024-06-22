Hindistan'da sahte içki faciası: Can kaybı 53'e yükseldi

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hindistan'da sahte içki faciası: Can kaybı 53'e yükseldi

'da sahte içki faciasında 53 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.

Hindistan'da 7 yıldır yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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