Hindistan'da sahte içkiden 21 kişi öldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde sahte içki sebebiyle en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 31.07.2020 - 16:46 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 16:48

Hindistan'da sahte içkiden 21 kişi öldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde Emniyet Müdürü Dinkar Gupta, yaptığı açıklamada, son 3 günde eyaletin Amritsar, Gurdaspur ve Tarn Taran bölgelerinde sahte içki tüketen 21 kişinin öldüğünü söyledi. 

Eyalet Başbakanı Amarinder Singh, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasına dair emir verdiğini belirtti.

Eyalet genelinde kaçak alkol üretim merkezlerinin tespit edilip kapatılması için çalışma başlatıldı. 

Geçen sene sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

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