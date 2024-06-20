Hindistan'da sahte içkiden 34 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da sahte içkiden 34 kişi öldü

Press Trust of India haber ajansının haberine göre, Tamil Nadu eyalet yetkilisi M.S Prasanth, olayın Kallakurichi meydana geldiğini belirtti.

Prasanth, sahte içkiden 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin farklı hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Prasanth, ölü sayısının artabileceğini, bölgeye ambulansların sevk edildiğini dile getirdi.

Eyalet Başbakanı M.K Stalin de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır yasağı olan Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...