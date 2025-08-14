Hindistan'da şaşırtan vaka: Bulanık görüyordu, gözünden solucan çıktı

Hindistan’da 35 yaşındaki bir adam, sekiz ay boyunca sol gözünde kızarıklık ve bulanık görme şikayeti yaşadı.



Nihayet bir göz kliniğine gittiğinde, doktorlar sorunun kaynağını kısa sürede ortaya çıkardı: Gözünün arka kısmında yavaşça hareket eden küçük bir solucan vardı.



New England Journal of Medicine’da yayımlanan rapora göre, muayenede gözün kanlanmış ve iltihaplı olduğu, göz bebeğinin genişlemiş ve sabit kaldığı tespit edildi. Görme keskinliği 20/80 olan hastanın göz içine yapılan incelemede parazit fark edildi.



GÖZÜN JEL KISMI ÇIKARILDI



Doktorlar, “pars plana vitrektomi” adı verilen ve normalde farklı göz rahatsızlıklarında uygulanan bir yöntemle, gözün içindeki jel kıvamındaki vitreus sıvısının bir kısmını alarak paraziti çıkardı.



Cihaz, solucanın kuyruğunu vakumlayarak canlı şekilde dışarı çekti. Mikroskop altında yapılan incelemede, başı yuvarlak, bağırsak yapısı belirgin ve kalın dış tabakalı bu parazitin Gnathostoma spinigerum türü olduğu belirlendi.



PARAZİTİN YAŞAM DÖNGÜSÜ



G. spinigerum, Hindistan’da yaygın bir parazit olup genellikle kedi ve köpeklerin bağırsak duvarında tümör benzeri kitleler oluşturur. Yumurtalar dışkıyla atılır; tatlı su planktonları, balıklar, amfibiler ve bazen tavuk ya da yılan gibi ara konaklara bulaşır.



İnsanlar ise bu ara konakların çiğ veya az pişmiş etini yediklerinde enfekte olur. Hastalık, önce mide-bağırsak sisteminde ateş, halsizlik, bulantı gibi belirtilerle başlar, ardından larvalar vücutta dolaşarak cilt, akciğer, beyin ve göz gibi organlara yerleşebilir.