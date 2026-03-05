Hindistan'da savaş uçağı kayboldu
05.03.2026 21:00
Kayıp uçağı bulmak için çalışma başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde radardan kaybolduğu bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin, X hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının eyaletin Jorhat kentinden havalandığı aktarıldı.
Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu belirtilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, uçağı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.