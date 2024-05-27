Hindistan'da seçim: Modi "tanrı tarafından seçildiğini" iddia etti

Hindistan başbakanı Narendra Modi, çok aşamalı Hindistan seçimleri tamamlanmaya yaklaşırken kendisinin "Tanrı tarafından seçildiğine" inandığını söyledi.



Modi gazetecilere, “Tanrı'nın beni bir amaç için gönderdiğine inanıyorum. Amaca ulaşıldığında işim bitmiş olacak. Bu yüzden kendimi tamamen Tanrı'ya adadım” diye konuştu.

"TANRI BANA BİR ŞEYLER YAPTIRIYOR"



Modi, 4 Haziran'da genel seçim sonuçları açıklandığında üçüncü dönemi kazanmayı ümit ediyor.



Başbakan ayrıca Tanrı'nın birçok işi yapması için kendisine rehberlik ettiğini söyleyerek, "Kartlarını açıklamıyor, sadece bana bir şeyler yaptırıp duruyor. Sırada ne olduğunu sormak için onu doğrudan arayamıyorum" ifadelerini kullandı.

İktidardaki on yılı boyunca nadiren röportaj veren ve hiçbir basın toplantısı düzenlemeyen Modi, kendisinden ilahi bir araç olarak bu kadar samimi bir şekilde ilk kez bahsetti.

"BENİ TANRI GÖNDERDİ"



Bu ayın başlarında, kendi seçim bölgesi olan Varanasi'de yapılan bir televizyon röportajında ​​Modi, tanrısallığa bir kez daha değinerek, “Annem hayattayken biyolojik olarak doğduğuma inanırdım. O vefat ettikten sonra yaşadıklarımı düşününce beni Tanrı'nın gönderdiğine ikna oldum" dedi.



Olağanüstü enerjisinin tek açıklamasının biyolojik olmaması gerektiğini söyleyen Modi, "Tanrı'nın bana bir amaç için yetenek, ilham ve iyi niyet verdiğine inanıyorum... Ben bir araçtan başka bir şey değilim" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ ALMALI"



Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi onun yorumlarıyla alay ederek, "Modi'nin son zamanlarda yaptığı açıklamaları sıradan bir insan yapsaydı, doğrudan bir psikiyatriste götürülürdü" yorumunda bulundu.

