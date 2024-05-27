Hindistan'da seçim: Modi "tanrı tarafından seçildiğini" iddia etti

Hindistan başbakanı Narendra Modi, "Tanrı tarafından seçildiğine" inandığını söyledi. İktidardaki on yılı boyunca nadiren röportaj veren Modi, ilk kez kendisinden ilahi araç olarak bahsediyor. Modi, biyolojik olarak doğmadığını ve Tanrı tarafından bir araç olarak dünyaya gönderildiğini iddia ediyor.

Hindistan'da seçim: Modi "tanrı tarafından seçildiğini" iddia etti

başbakanı Narendra Modi, çok aşamalı Hindistan seçimleri tamamlanmaya yaklaşırken kendisinin "Tanrı tarafından seçildiğine" inandığını söyledi.

Modi gazetecilere, “Tanrı'nın beni bir amaç için gönderdiğine inanıyorum. Amaca ulaşıldığında işim bitmiş olacak. Bu yüzden kendimi tamamen Tanrı'ya adadım” diye konuştu.

"TANRI BANA BİR ŞEYLER YAPTIRIYOR"

Modi, 4 Haziran'da genel seçim sonuçları açıklandığında üçüncü dönemi kazanmayı ümit ediyor.

Başbakan ayrıca Tanrı'nın birçok işi yapması için kendisine rehberlik ettiğini söyleyerek, "Kartlarını açıklamıyor, sadece bana bir şeyler yaptırıp duruyor. Sırada ne olduğunu sormak için onu doğrudan arayamıyorum" ifadelerini kullandı.

İktidardaki on yılı boyunca nadiren röportaj veren ve hiçbir basın toplantısı düzenlemeyen Modi, kendisinden ilahi bir araç olarak bu kadar samimi bir şekilde ilk kez bahsetti.

"BENİ TANRI GÖNDERDİ"

Bu ayın başlarında, kendi seçim bölgesi olan Varanasi'de yapılan bir televizyon röportajında ​​Modi, tanrısallığa bir kez daha değinerek, “Annem hayattayken biyolojik olarak doğduğuma inanırdım. O vefat ettikten sonra yaşadıklarımı düşününce beni Tanrı'nın gönderdiğine ikna oldum" dedi.

Olağanüstü enerjisinin tek açıklamasının biyolojik olmaması gerektiğini söyleyen Modi, "Tanrı'nın bana bir amaç için yetenek, ilham ve iyi niyet verdiğine inanıyorum... Ben bir araçtan başka bir şey değilim" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ ALMALI"

Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi onun yorumlarıyla alay ederek, "Modi'nin son zamanlarda yaptığı açıklamaları sıradan bir insan yapsaydı, doğrudan bir psikiyatriste götürülürdü" yorumunda bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...