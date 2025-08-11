Hindistan'da seçim protestosu: Muhalefet liderleri gözaltında

Hindistan’da muhalefet partilerinin oluşturduğu INDIA ittifakının, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla Seçim Kurulu’na yürüyüşü polis müdahalesiyle sona erdi.

Delhi Polisi, Hindistan Kongre Partisi (INC) liderleri Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, parti genel başkanı Mallikarjun Kharge, Samajwadi Partisi lideri Akhilesh Yadav ve Shiv Sena (UBT) temsilcileri Sanjay Raut ile Priyanka Chaturvedi’nin de aralarında olduğu çok sayıda milletvekilini gözaltına aldı.

"HERKES İÇİN OY HAKKI"

Rahul Gandhi, otobüse bindirilmeden önce yaptığı açıklamada, “Bu siyasi bir mücadele değil, Anayasayı koruma mücadelesi. Bu, ‘herkes için eşit oy hakkı’ mücadelesidir” dedi.



Polis, sadece 30 milletvekilinin Seçim Kurulu’na giderek şikayet sunmasına izin verildiğini, ancak 200’den fazla kişinin yürüyüşe katıldığını, bazılarının barikatları aşmaya çalıştığını ve bu nedenle gözaltıların gerçekleştiğini açıkladı.



Muhalefet, özellikle geçen yılki Maharaştra seçimlerinden bu yana, iktidardaki BJP ile Seçim Kurulu’nu seçmen listelerini manipüle ederek seçimleri kazanmaya çalışmakla suçluyor. Bihar’da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde seçmen kütüklerinin güncellenmesi, milyonlarca seçmenin listeden çıkarılması ve kimlik kartlarının geçersiz sayılması tepkileri artırdı.



Seçim Kurulu tüm suçlamaları reddederek sürecin şeffaf olduğunu savunurken, BJP ise muhalefeti “anayasal kurumları itibarsızlaştırmakla” suçladı.