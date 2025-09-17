Hindistan'da sel: 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

