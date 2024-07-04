Hindistan'da sel felaketi: 48 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısı 48'e çıktı.

Hindistan'da sel felaketi: 48 kişi öldü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, 'ın kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve etkili olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Assam ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e ulaştığını açıkladı.

Bölgedeki konutların yağış ve selden etkilendiğini belirten yetkililer, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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